Kahta Belediyesinden bin aileye gıda yardımı

Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı yaptığı açıklamada, “Kahta Belediyesi olarak, ‘Halk Evinde, Belediye Halkın Hizmetinde' projemiz kapsamında Ramazan etkinliklerimizi iptal ettik. İlgili bütçemizi korona virüs salgını ile mücadele sürecinde evden çıkamayan 65 yaş üzeri hemşehrilerimize ve yardıma muhtaç bin ailemize gıda yardımı sağlayacağız” diye konuştu.