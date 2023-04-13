Kahta Belediyesi'nden borç yapılandırma müjdesi

Adıyaman'ın Kahta ilçe Belediyesinde borcu olan abone ve mükelleflere yapılandırma müjdesi geldi.

7440 Sayılı yapılandırma kanunu çerçevesinde abonelere kaçırılmaması gereken pek çok imkan sağlandı. Kanun çerçevesinde, borçlu abonelere borçlarını yeniden yapılandırma imkanı verildi.

Kahta Belediyesinden yapılan açıklamada, “Kahta Belediyesi veznelerine müracaat edilmesi halinde 31 Aralık 2022 tarihine kadar olan borçların yeniden yapılandırılarak 48 taksite kadar ödenebilecektir. Borcu olan abonelerin ödemelerini peşin veya taksitli bir şekilde yapmaları sonucunda faiz afları uygulanacaktır. Borçlarını yapılandırmak isteyen vatandaşlarımızın 31 Mayıs 2023 tarihine kadar belediyemize müracaat etmesini önemle duyuruyoruz. 7440 sayılı yapılandırma kanunu çerçevesinde belediyemizin su emlak vergisi çevre temizlik vergisi ilan reklam vergisi kira alacakları ile kanun çerçevesinde diğer alacakların faizlerine af uygulanacaktır. Su ve emlak borçlarınızı % 90 faiz indirimiyle peşin ödeyebilir veya 12-18-24-36-48 taksit seçeneklerinden yararlanarak yapılandırabilirsiniz" denildi.