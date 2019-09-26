Kahta Belediyesi'nden engelli vatandaşa destek

Gazi Mahalle sakinlerinden engelli bayanı ziyaret eden Kahta Belediye Personel Müdürü Zeynel Abidin Turanlı ve Belediye Çözüm Masası ekipleri tekerlekli sandalyeyi hediye etti.

Kahta Belediye Personel Müdürü Zeynel Abidin Turanlı yaptığı açıklamada, “Engelli vatandaşlarımızın sorunları bizim sorunlarımızdır. Onlar bizim için her zaman değerlidir. Engelli kardeşlerimiz hayatlarını dört duvar arasında değil, diğer insanlar gibi caddede, pazarda, eğlence yerlerine gidebilmesi adına akülü ve manuel sandalye dağıtmaya devam ediyoruz. Zira ilçemizde yaşayan engelli kardeşlerimizin, engelsiz bir hayatı yaşamalarını sağlamaya çalışmak bize büyük bir mutluluk veriyor” dedi.