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Kahta Belediyesi'nden Kızılay'a kan desteği

Adıyaman’ın Kahta ilçe belediyesi önünde Kızılay Kan Alma Birimine gelen Kahta Belediye Başkanı ibrhaim Yusuf Turanlı ve belediye personelleri kan bağışında bulundu.

Adıyaman'ın Kahta ilçe belediyesi önünde Kızılay Kan Alma Birimine gelen Kahta Belediye Başkanı ibrhaim Yusuf Turanlı ve belediye personelleri kan bağışında bulundu.


Belediye Başkanı Turanlı konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Bu gün buraya belediye olarak Kızılay'a kan bağışında bulunmaya geldik. Biliyorsunuz Kızılay bizim ve ülkemiz için çok önemli bir kurum. En zor zamanlarda Kızılay ihtiyacı olan her kesin yardımına koşmuştur. Kan veren başkan yardımcılarıma belediye personelime ilçe halkıma ve Emek veren Kızılay personeline çok teşekkür ederim” dedi.

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