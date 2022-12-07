Kahta Belediyesi'nden köy okullarına yardım eli

Adıyaman'ın Kahta ilçe Belediyesi Engelleri Aşalım Hayatı Paylaşalım projesi çerçevesinde ilçe bağlı köy okullarına giyim ve kırtasiye yardımı yaptı.

Kahta İlçesine bağlı 20 birleştirilmiş sınıflı köy okullarına Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı tarafından ziyaret edilerek öğrencilere giyim ve yardımında bulundu.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Turanlı, “Bugün Sosyal sorumluluk projeleri sorumlusu Koray Akyıldız ve belediye ekibimiz ile birlikte minik yüreklerin kalbinde tatlı bir heyecan, yüzlerinde ise tatlı bir gülücük için köy yollarındayız. Kahta Belediyesi olarak ilçemize bağlı 20 birleştirilmiş sınıflı köyde, 600 öğrenci kardeşlerimize giyim ve kırtasiye yardımında bulunduk. Diğer köylerdeki öğrencilerimize de elimizden geldiği kadarıyla yardımlarda bulunacağız'' dedi.