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Kahta Belediyesinden parklara bakım

Kahta Belediyesi park ve bahçelerde mevsim şartlarına uygun çalışmalarının yanı sıra yeni yapılan parklarda çim ekimi gerçekleştiriyor.


Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı'nın talimatları doğrultusunda Park bahçe birimi ekipleri ilçe genelinde parkların bakım ve onarımını mevsimsel şartlara göre yeşillendirme çalışmalarını sürdürüyor.


Başkan Turanlı, "Göreve geldiğimiz günden bu yana Kahta'yı yaşanabilir bir şehir haline getirmek içim çalışıyoruz. Ailelerimizin daha güzel ve sağlıklı bir ortamda gezebileceği ortamları oluşturmak için ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor. Hizmetlere hep birlikte sahip çıkalım" dedi.


Çalışmalarını kısa sürede tamamlamayı hedefleyen ekipler ilçe genelindeki diğer park ve bahçelerde, ihtiyaç duyulan çalışmaların tamamlanması için ivedilikle çalışıyor.

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