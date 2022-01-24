Kahta Belediyesinin 24 saat kar mesaisi

Adıyaman'ın Kahta ilçe Belediyesi, etkili olan kar yağışı nedeniyle ilçe merkezi ile mahallelerde yolları açık tutmak için kar temizleme ve yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Aralıksız devam eden yoğun kar yağışıyla ilk günden beri teyakkuza geçen Kahta Belediyesi ekipleri, kar temizleme ve yol açma çalışmaları için yoğun mesai harcarken Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, ekiplerin çalışmalarını yerinde denetleyerek bizzat takip etti.

Ekipler, başta başkan yardımcıları, birim amirleri, zabıta ve itfaiye ekipleri olmak üzere 7/24 görev başında olduğunu belirten Belediye Başkanı Turanlı, "Ekiplerimiz yolların açık kalması için büyük mücadele vermektedir. Çalışmalarımız 3 adet loder (kazıcı-yükleyici) , 2 adet greyder, 11 adet küçük kepçe, 5 kamyon, 3 tuzlama ekibi ile hemşerilerimizin kardan en az şekilde etkilenmesi için ilçemizin dört bir yanında yol açma, tuzlama ve kaldırımlarda temizlik çalışmalarını aralıksız olarak sürdürmektedir. İlçemizi etkisi altına alan yoğun kar yağışı nedeniyle meydana gelmesi muhtemel buzlanma, don olaylarına ve soba ile ısınan evlerin karbon monoksit zehirlenmelerine karşı tüm hemşerilerimizi dikkatli ve tedbirli olmaya davet ediyorum. Kar ve benzeri acil durumlar için belediyemizin 444 4 498 numaralı telefonunu arayabilirsiniz" dedi.