Kahta Belediyesinin ‘Anne Taksi' projesi hizmete geçti

Adıyaman'ın Kahta ile Belediyesi "Engelleri Aşalım Hayatı Paylaşalım" projesi kapsamında "Anne Taksi" uygulamasını hayata geçirdi.

Türkiye de bir ilk olan anne taksi uygulamasını hanım kardeşlerimizin hizmetine sunduğunu belirten Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, “"Yapmış olduğumuz araştırmada doğum yapan hanım kardeşlerimizin birçoğunun toplu taşıma araçlarıyla evlerine ulaşım sağladığını öğrendik. Türkiye de bir ilk olan anne taksi uygulamasını hanım kardeşlerimizin hizmetine sunduk. Bundan böyle doğum yapan her anne ‘Hoş geldin Bebek' hediye paketimizi alarak kendilerine özel tahsis ettiğimiz Anne Taksi ile evlerine rahat bir şekilde ulaşacaklar. Projemize destek veren Kahta Devlet Hastanesi Başhekimi Abdulkadir Dost'a ile Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Mehmet Salıcı'ya teşekkür eder, annelerimize ve yeni doğan yavrularımız için hayırlara vesile olmasını dilerim" diye konuştu.