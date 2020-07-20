Kahta Cumhuriyet Başsavcısı Emre Vurmaz göreve başladı

Adıyaman'ın Kahta Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Emre Vurmaz göreve başladı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Kararnamesiyle, 4 bin 163´ü adli yargı, 465'i idari yargı olmak üzere 4 bin 628 Hakim ve Cumhuriyet savcısının görev yeri değişmişti. Yeni görevine başlayan Başsavcı Emre Vurmaz, herkesin hukuk karşısında eşit olduğunu ve bu eşitliği sağlamak adına çalışacağını söyledi. Kahta'nın güzel ve sakin bir ilçe olduğunu ifade eden Başsavcı Vurmaz, ilçe halkının da güler yüzlü ve hoşgörülü olduğunu belirterek, görev ve yetkilerini layıkıyla yerine getireceğini, hukukun üstünlüğü ve adaletin temini için elinden geleni yapacağını ifade etti.