İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Kahta Devlet Hastanesi kırlangıçların yuvası oldu

Kahta Devlet Hastanesinin duvarlarında yuva yapan yüzlerce kırlangıç, hastaların ve sağlık personellerinin ilgi odağı oldu.


Kahta Devlet Hastanesi her bahar mevsiminde yüzlerce kırlangıcı ağırlıyor. Hastanenin duvarlarına ve pencere diplerine yuva yapan kırlangıçlar, hastaların ve sağlık personellerinin ilgi odağı oluyor.


Kırlangıçların hastalara ve hasta yakınlarına moral verdiğini ifade eden Kahta Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Abdulkadir Dost, "Her yavrulama mevsiminde hastanemizde yoğun kuş sürüsü görülüyor. Biz bu durumdan gayet memnunuz. Adeta bir misafir ağırlar gibi kuşların bakımını yapıyoruz. Kırlangıçlar, hastalara ve hasta yakınlarına moral veriyor. Hastalarımız bazen bu kuşları besliyor. Bu sayede hastanemize gelen vatandaşlar hayvan sevgisi ve merhamet duygularını daha belirgin bir şekilde yaşıyor" diye konuştu.


Kırlangıçların hastaneye ayrı bir güzellik kattığını dile getiren hasta yakınları ise sürekli olarak izledikleri bu kuşların sesiyle uyandıklarını ve kendilerine ekmek kırıntıları verdiklerini söyledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.