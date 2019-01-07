Kahta Fen Lisesi öğrencileri İstanbul'da

Adıyaman'ın Kahta Borsa İstanbul Fen Lisesi öğrencileri “Kitabımı Okuyorum Yazarıyla Buluşuyorum” projesi kapsamında İstanbul'a gitti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri Destek Programı 2018-I Çağrı kapsamında kabul edilen “Kitabımı Okuyorum Yazarıyla Buluşuyorum” projesi kapsamında Kahta Fen Lisesinden 9 öğrenci ve Proje Koordinatörü Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni İsmet Yılmaz olmak toplam 10 kişi İstanbul'da üç gece, dört günlük konaklama yaptı.

Seyahat esnasında öncelikle İstanbul'un kütüphaneleri, müzeleri ve sahafları gezildi. Daha sonra İstanbul'un tarihi yapıları ve camilerinin birçoğu ziyaret edildi.

Proje Koordinatörü Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni İsmet Yılmaz gezi ile ilgili olarak yaptığı konuşmada, “Öğrencilerimizin çok sevdiği bir seyahat gerçekleştirdik. Bu proje sayesinde öğrencilerimiz ilk defa uçağa bindiler, ilk defa vapura bindiler ve ilk defa İstanbul'u görmüş oldular. Eminim ki onlara asla unutamayacakları bir İstanbul seyahati sunmuş olduk. Çok güzel kütüphaneleri ve yazma eserleri yerinde görme imkanları oldu. İstanbul'un bütün güzelliklerini kendilerine sunmaya çalıştık. Onların deyimiyle başarılı olduk. Kısa zamanda birçok mekan ziyaret ettik ve birçok etkinlik yapmış olduk. Elbette bu imkanları bize sunan Gençlik ve Spor Bakanlığımıza ve kıymetli büyüklerimize çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.