Adıyaman'ın Kahta ilçesinde medya sektöründe mesleki dayanışmanın sağlanması için Kahta Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti kuruldu.

Kahta Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti (KGY) gazeteci ve yazarlar arasındaki mesleki dayanışma ile iş birliğinin sağlanmasını hedefleyerek bölgesindeki yerel basına kurumsal kimlik oluşturmayı amaçlıyor. Bununla birlikte yerel basının sorunlarını hukuk dairesi içerisinde çözüm üretebilmek, basının karşılaştığı problem ve sıkıntılarını gidermek için faaliyet gösterileceği öğrenildi.

Medyanın evrensel etik kurallarını benimseyen, sorumluluğunun farkında olan gazeteci ve yazarları KGY Cemiyeti çatısı altında toplanmaya davet eden Kurucu Başkan Mustafa İşeri, cemiyetin Kahta'da yeni bir soluk getireceğini söyledi.

Yüklendiği misyonun sorumluluğunun farkında olan kardeş bir cemiyet olduğuna dikkat çeken KGY Cemiyeti Kurucu Başkanı Mustafa İşeri, “Cemiyetimiz kimseye rakip ya da alternatif değildir. Yüklendiği misyonun sorumluluğunun farkında olup basın ailesine yeni bir kardeş cemiyettir. Kardeşler birlerine kol kanat gererek birbirine güç katar. Cemiyetimizin temel prensibi bu minvalde yerel basın camiasına katkı sunmak için kurulmuştur.

Kahta'da, haftalık gazete çalışanları, yerel ve ulusal ajans muhabirleri ile yazarlar bir araya gelerek güçlü bir ekip kuruldu. Hem mesleğe kurumsal kimlik kazandırmak adına hem de mesleki sorunlarına çözüm noktasında destek olabilmek, aynı zamanda mesleğin çıtasını yükselterek Adıyaman genelinde bu mesleğin içinde olup büyük emekler veren gazeteciler ile yazarlar Kahta Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti çatısı altında toplandı.

İnanıyorum ki cemiyetimiz bölgede yeni bir soluk getirecektir. Cemiyet olarak, gazete, dergi, radyo, televizyon ve internet alanlarında gazetecilik ve yazarlık niteliğindeki görevlerde çalışanları ve çalıştıranları bir araya toplayarak, onların mesleki ve sosyal haklarını koruyacağız. Onların meslek ilkelerini savunacağız. İnsan haklarının korunduğu, demokratik ve sosyal hukuk devleti anlayışı çerçevesinde, düşünce, iletişim ve basın özgürlüğünün tam olarak gerçekleşmesini sağlamak için gayret ederek gazetecilik mesleğinin özel amaç ve çıkarlara alet edilmesini engellemeye çalışacağız” diye konuştu.

Mustafa İşeri, Ziya Bozkurt, Şinasi İnan, Hikmet Kızıl, Osman Gündüz, Hüseyin Türkoğlu ve Abdulkerim Özbilici tarafından kurulan Kahta Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti'nin Kurucu Başkanlığına Mustafa İşeri seçilirken, Kurucu Başkan Yardımcılığına ise Ziya Bozkurt getirildi.