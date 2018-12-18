Kahta Gönüllüler Platformundan Yemen açıklaması

Adıyaman'ın Kahta Gönüllüler Platformu Yemen'deki katliamı kınadı.

Kahta'da faaliyet gösteren 15 sivil toplum kuruluşunun imzasının olduğu basın bildirisini Kahta Gönüllüler Platformu adına Eğitim Bir- Sen Kahta Temsilcisi İsmail Tümer okudu.

Yemen'de yaşanan zulmü ve bu zulme iştirak eden, taraf olan tüm devletleri Kahta Gönüller Platformu olarak kınadığını belirten Temsilci Tümer, mazlum Yemenli kardeşlerin acılarını paylaştığını söyledi.

ABD ve İsrail silahlarının, neden sadece mazlum Müslümanların kalbine sıkıldığına dikkat çeken Tümer, “Kahta Gönüller Platformu olarak Yemen'de yaşanan zulmü ve bu zulme iştirak eden, taraf olan tüm devletleri kınıyoruz. Mazlum Yemen halkının acılarını paylaşıyoruz.

Birleşmiş Milletler, Yemen'e ivedilikle, gıda ulaştırılmaması halinde, 14 milyon insanın, açlıktan, hayatını kaybedeceğini belirtmiştir. Birleşmiş Milletler, dünya sağlık örgütü verilerine göre, temiz su ve ilaç bulunamadığı için, 2 bin 300 Yemenli, koleradan, hayatını kaybetmiştir. 3 milyon Yemenli ise, kolera yüzünden, ölümü beklemektedir. Amerika, İsrail, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirliklerinin saldırıları sonucu, Yemen'de 3 yıllık sürede 5 bini çocuk 30 bin kişi öldü, yarım milyon insan, yaralandı. On binlerce Yemenli, başka ülkelere sığındı. 3 milyon insan da, ülke içinde, yerinden-yurdundan uzaklaşmak zorunda kaldı.

Siyonist Yahudilerin, silahlarını satmak için uydurdukları bu yalana, basiretli Müslümanlar, asla kanmayacaktır. Bu yalanı, İslam coğrafyasından, kanlı ve kirli ellerini çekmek istemeyen, emperyalistler uydurmaktadır. Bu zulüm ve katliamların hesabını onlardan, elbette bir gün soracağız.

Yeryüzünü, hür vicdanlı insanları, Yemen'de, Filistin'de, Arakan'da, Doğu Guta ve dünyanın dört bir yanında, akan kanları durdurmalı ve yapılan zulümlere, engel olmalıdır.

Kahta Gönüller Platformu olarak, Yemen'de ortaya çıkan, zulüm ve vahşetin son bulması için, haykırıyoruz. Suudi Arabistan ve işbirlikçilerine, savaşın diğer tarafı olan İran derhal bu savaşa son vermelidirler. Emperyalist güçlerin oyunlarına gelmemelidirler. Kendi halklarının huzuru için gayret göstermeleri, Müslüman halktan yana tavır almaları gerekir. Bu konuda, gerekli adımları atmayan herkes, akan, kan ve gözyaşlarının, müsebbibi olarak, iki cihanda da, kendilerini kurtaramayacaklardır.

Bu zulmün son bulması, tarafların silahları bırakarak adaletli bir çözüm üretmeleri, mazlum halka acil yardımların ulaşması için gerekli tedbirlerin alınması, güvenliğinin sağlanması çağrısında bulunuyoruz.

Kahta Gönüller Platformu olarak, Yemenli mazlum kardeşlerimize, platformumuzun paydaşları üzerinden yardım gönderilebileceğini hatırlatıyoruz” diye konuştu.