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Kahta Halk Eğitim Merkezinde maske üretimi başladı

Adıyaman’ın Kahta Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü bünyesinde kurs gören kursiyerler ve kurs öğreticileri kaymakamlık öncülüğünde gönüllü olarak maske üretimine başladı.

Adıyaman'ın Kahta Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü bünyesinde kurs gören kursiyerler ve kurs öğreticileri kaymakamlık öncülüğünde gönüllü olarak maske üretimine başladı.


Korona virüs (covid- 19) salgını sonrası başlatılan mücadele kapsamında koruyucu maske üretimine başlayan gönüllü kursiyer ve personeller, ilçenin ihtiyacını karşılayacak kadar maske üretmeyi hedefliyor.


Birlik ve beraberlik mesajları vererek açıklamalarda bulunan Kahta Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Fahri Doğan, “Toplum olarak hepimizin kenetlenmesi gerektiği bugünlerde bizler de milli bir seferberlik ruhuyla çalışmaya devam edeceğiz. Bu zor günlerimizde gönüllü olarak fedakarca çalışan personellerimize ve kursiyerlerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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