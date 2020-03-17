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Kahta Hayvan pazarı kapatıldı

Adıyaman’ın Kahta ilçesindeki hayvan pazarı korona virüs tedbirleri kapsamında kapatıldı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesindeki hayvan pazarı korona virüs tedbirleri kapsamında kapatıldı.


Kahta Belediyesi, korona virüsü tedbirleri kapsamında hayvan pazarının da bir süreliğine kapatılması kararı aldı. Ayrıca barınak ziyaretleri de durdurulduğu öğrenildi. Kahta'da korona virüs tedbirleri ağırlaştırılıyor. Park, bahçe, toplu taşıma araçlarıyla insanların ortak kullandıkları alanları ilaçlayan ekipler, virüsün bulaşma ihtimali olduğu değerlendirilen yerleri de kapatıyor. Belediye ekipleri, tedbirler çerçevesinde Kahta ilçe merkezi ve köyleri ile çevre ilçelere hizmet veren hayvan pazarının da geçici süreyle kapatıldığını duyurdu. Yetkililer, alınan tedbirlere vatandaşların hassasiyetle uyması uyarısında bulundu. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, Çin'de ortaya çıkan ve dünyanın birçok ülkesine yayılan korona virüs (covid 19) hastalığının bulaşma riskine karşı Kahta Canlı Hayvan Pazarının geçici süre ile kapatıldığını söyledi. Başkan Turanlı, “Koronavirüs (Covid 19) hastalığının bulaşma riskine karşı, Kahta Canlı Hayvan Pazarımız geçici süreliğine kapatma kararı aldık. Vatandaşların yakın temasta bulunacağı alanlarda dezenfekte çalışmalarımız sürüyor. Park, bahçe ve toplu taşıma araçlarıyla insanların ortak kullandıkları alanlarını ekiplerimiz düzenli bir şekilde ilaçlıyor. Virüsün bulaşma ihtimali olduğu yerleri de kapatıyoruz. Sağlık tedbirleri kapsamında alınan tedbirlere vatandaşlarımızın hassasiyet göstermelerini rica ediyoruz" diye konuştu.

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