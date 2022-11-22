Kahta hayvan pazarı şap hastalığı tedbirleri çerçevesinde kapatıldı

Adıyaman'da hayvanlarda görülen şap hastalığı nedeniyle Kahta ilçesindeki hayvan pazarı da geçici süreyle tedbir amaçlı kapatıldığı açıkladı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, “İlimizde hayvanlarda görülen şap hastalığı sebebiyle tedbir amaçlı, enfeksiyon yayılma zincirini kırmak ve salgınların önüne geçmek için biyogüvenlik önlemlerinin en üst düzeyde uygulanması nedeni ile hayvan pazarımız geçici süreyle kapalıdır. Hayvan alıcı ve satıcılarımızın göstermiş oldukları duyarlılıktan dolayı teşekkür ediyoruz” ifadelerine yer verildi.