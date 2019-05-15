Kahta İHH Ramazan bağış standı açtı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Derneği (İHH) Temsilciliği tarafından yetim ve yardıma muhtaç aileler için 100. Yıl Parkında stant açıldı.

15 gün sürecek stant ile yetim ve yardıma muhtaç aileler için yardım toplanacağı öğrenildi.

Yapılan stant çalışmaları ile ilgili bilgi veren İHH Kahta Temsilcisi Mehmet Güllü Orman, “Kahta İHH Temsilciği olarak bu Ramazan ayındaki çalışmalarımıza ‘Ramazan Birlikte Güzel' sloganıyla yola koyulduk.

Yapılan iyilik hareketine destek olmak için farklı coğrafyalarda zulme uğrayan, mağdur olan, zorda kalan tüm insanlar için zekatlarınızı, fitrelerinizi, sadakalarınızı ve kumanyalarınızı iyilik hareketimize katabilirsiniz.

Bu anlamda İHH olarak 100. Yıl Parkı'nda açtığımız stantta toplanan zekat, fitre ve bağışları ilçemizdeki yetim, öksüz ve yardıma muhtaç ailelere ulaştırmayı amaçlıyoruz. Kahtalı bütün hayırseverin desteğini bekliyoruz.” diye konuştu