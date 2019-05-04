Kahta İHH'dan “Ramazan” yardımları

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Derneği (Kahta İHH), ilçe genelinde tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelere yönelik hazırladıkları Ramazan paketlerinin dağıtımına başladı.

İhtiyaç sahibi ailelere Ramazan ayında da yardımlarını sürdüren Kahta İHH Temsilciği, yapılan yardım çalışmaları kapsamında “Ramazan birlikte güzel” sloganı ile ilçedeki yardıma muhtaç 600 aileye Ramazan kumanyası dağıtacağı öğrenildi.

Yapılan yardım çalışmaları ile ilgili açıklamalarda bulunan İHH Kahta Temsilcisi Mehmet Güllü Orman, Ramazan ayından birkaç gün önce başlatılan yardım çalışmaları kapsamında 110 aileye ulaştıklarını söyledi.

Ramazan Ayında ise yardıma muhtaç 600 aileye ulaşmak istediğini ifade eden Temsilci Mehmet Güllü Orman, “Bu yıl “Ramazan birlikte güzel” sloganı ile yetim ve ihtiyaç sahibi ailelere Ramazan ayı kumanya dağıtımlarımız devam ediyor. Amacımız ihtiyaç sahibi tüm ailelere ulaşmak ve onların yüzünde bir tebessüm oluşturup ihtiyaçlarını gidermektir. Birçok koldan yardımlarımızı dağıtıyoruz. Yetim ailelere özelikle kadın kollarımız, Cendere Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileriyle birlikte dağıtıyor. Bu bir haftada 110 aileye yardım kumanyalarını dağıttık. Ramazan ayı hedefimiz, 600 aileye ulaşmak, onlara yardımcı olmak, onların derdiyle dertlenmektir. Şu ana kadar toplamda 500 aileye yardımlarımızı gerçekleştirdik. 700 öğrenciye de giyim ve ayakkabı dağıtımında bulunduk. Bu kapsamda siz değerli Kahta halkından yardımlarınızı esirgememenizi bekliyoruz. Yardımlarını esirgemeyen hayırsever halkımıza ve Cendere Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Enver Yilanli'ya şükranlarımızı sunuyoruz” diye konuştu.