Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne İbrahim Altıntaş atandı

Adıyaman'ın Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne atanan 2. Sınıf Emniyet Müdürü İbrahim Altıntaş görevine başladı.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Yardımcılığı görevinden, Adıyaman'ın Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne atanan 2. Sınıf Emniyet Müdürü İbrahim Altıntaş, yurtdışı başta olmak üzere Ankara, Nevşehir ve Malatya'da çeşitli görevlerde çalıştı.

Elazığ Harput doğumlu olan Müdür İbrahim Altıntaş, ilk ve orta öğrenimini Elazığ'da tamamladıktan sonra liseyi Ankara'da Polis Koleji ve Polis Akademisi'nde okudu. Emniyet Genel Müdürlüğü'nde 5 yıl çalıştıktan sonra 2000-2009 yılları arasında Malatya'da çeşitli görevlerde yer aldı. Birleşmiş Milletler tarafından Filistin ve Somali gibi ülkelerde gözlemci olarak çalıştı.

Görevini en iyi şekilde yerine getirmenin gayretinde olacağını belirten yeni İlçe Emniyet Müdürü İbrahim Altıntaş, ilçede asayişin, huzurun ve güvenliğin tesisi için halkımızla beraber görevini en iyi şekilde yapmanın çabası içerisinde olacağını söyledi.

2 çocuk babası Müdür Altıntaş, İngilizce ve Arapça biliyor.