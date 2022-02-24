Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli çalışmalarına başladı

Adıyaman'ın Kahta ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevine yeni atanan Lütfü Başli okulları ziyaret ederek çalışmalarına başladı.

İlk olarak mezun olduğu Kahta Anadolu İmam Hatip Lisesinden başlayarak okul incelemelerine başlayan İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli, okul idarecileri ve öğretmenleriyle istişarelerde bulundu.

Okul idarecileri ve öğretmenlerle sık sık istişarelerde bulunacağını belirten İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli, ''Eğitim ve öğretimin bütün paydaşlarının aktif olarak çalışması gerekir, başarı sağlamak için eğitimin içerisinde yer alan her küçük çarkın dahi işlemesi esastır. Çocuklarımıza güzel bir gelecek bırakmak, ilçemizi daha ileri taşımak için birlikte çalışmalarımızı sürdüreceğiz'' diye konuştu

Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli okul incelemeleri kapsamında Kahta Anadolu İmam Hatip Lisesi, Kahta İmam Hatip Ortaokulu, Kahta Vali Özbilgin İlkokulu ve Fatma Mehmet Altıntaş Anaokulunu ziyaret etti.