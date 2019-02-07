Kahta ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme kaza

Adıyaman’ın Kahta ilçesi Fırat Mahallesi Adeviye Bulvarında ambulansında içinde bulunduğu 4 araçlı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Adıyaman'ın Kahta ilçesi Fırat Mahallesi Adeviye Bulvarında ambulansında içinde bulunduğu 4 araçlı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, sürücüsü Enes Güneş yönetimindeki 02 LF 202 plakalı ambulans vakaya giderken, Ebusadık Caddesinden Adeviye Bulvarında geçmek isteyen Murat Taşkan yönetimindeki 02 KV 033 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle ambulans park halindeki 02 KT 022 plakalı otomobile arkadan çarparak durabildi. Ambulansın çarptığı 02 KT 022 plakalı otomobil ise önünde park halindeki 02 AAE 578 plakalı otomobile çarptı.
Toplam 4 aracın karıştığı kazada ölü ve yardalı olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.