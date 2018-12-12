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Kahta ilçesinde cadde ve sokaklar göle döndü

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde birkaç gündür etkili olan sağanak yağıştan dolayı cadde ve sokaklar göle döndü.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde birkaç gündür etkili olan sağanak yağıştan dolayı cadde ve sokaklar göle döndü.


Birkaç gündür etkisini sürdüren şiddetli yağış nedeniyle caddelerde, sokaklarda ve boş arazilerde su birikintileri oluştu. Sürücüler zor anlar yaşarken, iş yerleri önünde oluşan su göletlerinden dolayı çoğu vatandaş iş yerlerine giremedi. Birçok kişi de iş yerlerinden çıkamayarak beklemek zorunda kaldı.


Şiddetli yağıştan dolayı yaşanan su baskınlarına Kahta Belediyesi ekipleri tarafından müdahale edildi.

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