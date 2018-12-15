Kahta ilçesinde Siyer-i Nebi Sınavı yapıldı

Adıyaman'ın Kahta İlçesinde Anadolu Gençlik Derneği (AGD) tarafından düzenlenen Liseli Gençler Efendimizin izinde Siyer-i Nebi Sınavı gerçekleştirildi.

Kahta`da Kubilay İlk ve Ortaöğretim Okulunda gerçekleştirilen Siyer-i Nebi Sınavına öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Kahta ilçesinde 475 öğrenci sınava katıldı.

Anadolu Gençlik Derneği Kahta İlçe Başkanı Abdullah Kılıç, “Anadolu Gençlik Derneğimizin tüm Türkiye'de düzenlemiş olduğu ‘Liseli Gençler Efendimizin İzinde Siyer-i Nebi Yarışması'nı Kahta'mızda düzenlemekteyiz. Ülke genelinde Yaklaşık 1milyonu aşkın öğrenci katılıyor. Dereceye giren öğrencilere ödüllerimiz olacak. İlçe olarak birinciye 500 TL, ikinciye 400 TL, üçüncüye 300 TL ödülümüz olacak. Sınav sonucu 31 aralık 2018 gecesi Kahta Kültür Merkezinde düzenleyeceğimiz Mekke'nin Fethi Programında açıklanacak” diye konuştu.