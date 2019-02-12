Kahta ilçesinde yeşil oda hizmete açıldı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Türkiye Yeşilay Cemiyeti Adıyaman Şubesi tarafından yapılan yeşil odanın açılışı yapıldı.

Bağımlılıklarla mücadelede çocuk ve gençleri bağımlılık türleri ve diğer zararlı alışkanlıklardan korumak amacıyla kurulan yeşil oda, Türkiye Yeşilay Cemiyeti Adıyaman Şubesi ile Kahta Gençlik Merkezi Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösterilecek.

Programda konuşan Kahta Gençlik Merkezi Müdürü Mahmut Nebi Bulut, “Türkiye Yeşilay Cemiyeti Adıyaman Şubesi ile yaklaşık altı aydır üzerinde çalıştığımız yeşil oda çalışmamız fiziki olarak hizmete açılmıştır. Memleketimiz, gençlerimiz için hayırlı olsun” dedi.

Daha sonra konuşan Türkiye Yeşilay Cemiyeti Adıyaman Şube Başkanı Hakan Özöncel, “Yeşil oda çalışmamızla Kahta Gençlik Merkezi ile Türkiye'de bir ilki gerçekleştirmekteyiz. Buda bağımlılıklarla mücadelede önleyici hizmet adına gençlerimizin uğrak yeri olan bu merkezimizde akran iletişimine dayalı farkındalık çalışmalarının arttırılması adına Yeşilay formatında gençlerimize eğitimler verilecek, bu vesileyle akranlarıyla olan iletişimi sayesinde bu çalışmanın kelebek etkisi oluşturarak yaygınlaşmasını sağlayacağız. Bu çalışmamıza destek veren gençlik ve spor il müdürlüğümüze, gençlik ve spor ilçe müdürlüğümüze, milli eğitim müdürlüğümüze ve paydaşımız Kahta Gençlik Merkezine çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Kahta Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya, ise devletin toplum ve gençliğin beden ve ruh sağlığını tahrip eden bağımlılıklar yanında, kumar, internet ve teknoloji bağımlılığı gibi gençliğe ve topluma zarar veren bütün zararlı alışkanlıklarla mücadele büyük başarılar sağladığını, bu mücadelenin aralıksız ve hedefine ulaşıncaya dek süreceğini söyledi.

Açılışa, Adıyaman Gençlik Müdürü Fikret Keleş, İlçe Emniyet Müdürü Kenan Sert Yalçın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil Tuncmen, İlçe Müftüsü Rıfat Çevik, Aile ve Sosyal Politikalar İlçe Müdürü Şevket Erşahin, Türkiye Yeşilay Cemiyeti Adıyaman Şube Başkanı Hakan Özöncel ve çok sayıda kişi katıldı.