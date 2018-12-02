Kahta ilçesinde YÖGEP çalışmaları başladı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce hazırlanan Yönetici ve Öğretmen Gelişimi Programı (YÖGEP) kapsamında okul müdürleri ve yardımcıları bir araya geldi.

Milli Eğitim Bakanlığı(MEB), Din Öğretimi Genel Müdürlüğünün Anadolu İmam Hatip Liseleri ve İmam Hatip Ortaokullarında bulunan yöneticilerin gelişimini esas alan YÖGEP çalışmaları başladı.

MEB'in 2023 vizyon belgesinde yayımlanan YÖGEP ile okul müdürleri ve yardımcıları, düzenlenen programın ilk toplantısında eğitim felsefesi, yöntemleri, mantığı ve temel yaklaşımları üzerine istişare etti.

Kahta Şehit Nazif Kaplan İmam Hatip Ortaokulunun koordine ettiği samimi ve sıcak bir ortam içerisinde düzenlenen programda, uzun yıllar yöneticilik yapan ve TP Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Halit Akel, aidiyet hissi, kurum kültürünün oluşturulması, eğitim yöntemi, felsefesi, mantığı ve temel yaklaşımları üzerine tecrübelerini anlattı. Soru ve cevap şeklinde geçen programda, katılımcılar tecrübelerini paylaştı.

Her ay düzenlenecek YÖGEP kapsamında okul müdürleri ve yardımcıları eğitim üzerine çeşitli istişarelerde bulunacak.

Kahta Gençlik Merkezi Has Odasında düzenlenen program, Kahta Şehit Nazif Kaplan İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Adem Yavuzun'un bir sonraki YÖGEP toplantısının gündem başlıklarını okuması ve bilgi vermesi ile sona erdi.