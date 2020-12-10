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Kahta ilçesini sis etkisi altına aldı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sis ilçeyi etkisi altına aldı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sis ilçeyi etkisi altına aldı.


Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte oluşan yoğun sis ilçe merkezini kapladı. Kentin yüksek yerleri ve ilçe merkezinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü. Sürücüler ise seyir halindeyken sis farlarını yakarak yoluna devam etmek zorunda kaldı.


Hava sıcaklığının 11 derece ölçüldüğü kentte trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafesini korumaları ve hız yapmamaları konusunda uyardı.

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