Kahta İyilik Der, Ramazan'da da ihtiyaç sahiplerinin yanında

Adıyaman'ın Kahta ilçesinden İyilik Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (İyilik Der) Ramazan ayında ihtiyaç sahibi aileleri yardıma koşuyor.

İyilik Der Kahta Temsilciliği tarafından daha önce tespit edilen yardıma muhtaç ailelere Ramazan kumanyalarını dağıtıyor.

İlçeye bağlı mahallerde oluşturulan dağıtım ekipleri ile Ramazan kumanyası dağıtım çalışmalarının devam ettiğini belirten İyilik Der Kahta Temsilcisi Ekrem Kılınç, bundan sonra da bu hayırlı çalışmaların artarak sürdürüleceğini söyledi.

Yardım çalışmalarında paydaş olmak isteyen herkese İyilik Der kapısının her daim açık olduğunu ifaden eden Temsilci Kılınç, “Ramazan ayının ilk günlerinde, daha önceden tespit ettiğimiz kardeşlerimizin Ramazan kumanyalarını ulaştırıyoruz. Kahta ilçesine bağlı Bayraktar, Yeni Mahalle, Cami, Cumhuriyet, Fatih, Gazi, Girne, Karşıyaka, Hürriyet, Menderes, ve Turgut Özal mahallelerinde oluşturduğumuz dağıtım ekiplerimizle beraber Ramazan kumanyası dağıtım çalışmamızı sürdürüyoruz. Bu konuda acele etmemizin sebebi, kumanyalardan hak sahibi kardeşlerimizin Ramazan ayında istifade etmeleridir.

Ayrıca bize bağışlanan adakları da uygun koşullarda kestirerek pay ederek ihtiyaç sahibi kardeşlerimize ulaştırıyoruz. Bu çalışmaları Ramazan'ın ilk haftası tamamladık hamdolsun. Bağışçılarımızdan ve emek veren İyilik Der gönüllülerinden Allah razı olsun.

Bundan sonraki süreçte de hayırseverler tarafından bağışlanan kumanyaları ve adak kurbanı etlerini ilçemizdeki Suriyeli muhacir kardeşlerimize ve yetim ailelerine ulaştıracağız inşallah!

Bu mübarek ayda gerçekleştirmeyi düşündüğümüz bir başka faaliyet de Ramazan ayının 15'inci günü olan Dünya Yetimler Günü'nde hazırladığımız iftariyelerimizi alarak ailece yetim kardeşlerimizin evinde onlarla birlikte iftar yapmak olacaktır.

Ramazan ayında planladığımız bir başka çalışma da yetim kardeşlerimizi bayram öncesi giydirmektir. (Pantolon, gömlek, ayakkabı ve iç çamaşır) setinden oluşan giyim paketini ihtiyaç sahibi kardeşlerimize ulaştırırsak bu Ramazan'daki hayır ve ihsan sofrasından istifade etmiş olacağız inşallah.

İyilik Der son dört yıldır gerek Ramazan ayında ve Kurban bayramında ve gerekse diğer muhtelif vakitlerde maddi ve manevi desteklerle ihtiyaç sahibi, dul-yetim, muhacir ve yolda kalmış kardeşlerinin yanında oldu. İnşallah bundan sonra da bu hayırlı çalışmaları artarak sürdürecektir. Bu konuda bizimle yürümek isteyen, hayır çalışmalarında paydaş olmak isteyen tüm kardeşlerimize kapımız ve yüreğimiz her daim açıktır.” diye konuştu