Kahta İyilik- Der'den yetim çocuklara yardım

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde İyilik Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (İyilik-Der) tarafından, ilçedeki 74 yetim çocuğa giysi ve ayakkabı yardımında bulunuldu.

Derneğin ulusal ve uluslararası alanda insani yardım faaliyetleri yürüttüğünü belirten İyilik- Der Kahta Temsilcisi Ekrem Kılınç, hayırsever vatandaşlar ile yetim ve yardıma muhtaç kimseler arasında adeta bir köprü görevini üstelendiklerini söyledi.

Kış şartlarında yetim ve yardıma muhtaç kimselerin üşümemesi adına “Kardan Adam Olsaydım Üşümezdim” sloganı ile yardım faaliyetlerini sürdürdüğünü belirten Kılınç, “ Soğuk bir kış günü, yetim kardeşlerimizin tebessümüyle ısındı. Onlar bizim yetimlerimizdir. Seçtikleri kıyafet ve ayakkabılar kendilerine armağan edilen çocukların mutluluğu yüzlerine yansıdı. İyilik- Der'in her yıl yaptığı yetim ve muhtaçları giydirme çalışması bu yıl “Kardan Adam Olsaydım Üşümezdim” sloganı ile faaliyete sokuluyor. Biz de Kahta İyilik-Der olarak kış şartlarında yetim ve muhtaç çocuklarımız üşümesin diye bu hayır yarışına katılmaya karar verdik. Çevremizdeki hayırseverlerden topladığımız paralarla kaban, bot, kazak, pantolon ve ayakkabıdan oluşan kışlık setle yetimlerimizi ve yüreklerini ısıtmak için yola çıktık. Her bir çocuk giydirme 150 TL tutarında olan bu hayır paketleri için ilk etapta 74 gönüllü bulduk. Bu gönüllü hayırseverlerin yardımı ile ilçedeki 74 yetim kardeşimize ulaştık. Elbiselerimizi tedarik edip çocuklarımızı ve ailelerini davet ederek yardımları teslim ettik. Bu çalışmamızda gönüllülerimizin yanında ayrıca Ebu Sadık Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrenci ve öğretmenleri de destek verdi. Hocalarımıza ve gençlerimize duyarlılıklarından dolayı teşekkür ediyoruz. Bu hayırlı faaliyete sebep olan, vesile olan, iştirak eden tüm kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. Allah hepimizin hayrını kabul etsin. Rabbim bundan sonra da benzeri hayırlı işlerde buluşmayı nasip etsin” diye konuştu.