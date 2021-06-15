Kahta köy yollarında bakım ve onarım çalışmaları başladı

Adıyaman'ın Kahta ilçesindeki köy yollarında bakım ve onarım çalışmaları başladı.

Adıyaman İl Özel İdaresi'ne bağlı ekipler, kış ayında hasar gören köy yollarının bakım, onarım ve asfaltlama çalışmalarına başladı. Çalışmalarını, milletin hizmetkarı ilkesiyle yürüttüğünü belirten AK Parti Kahta İlçe Başkanı Bedir Yeni, “Bizler milletin efendisi değil, hizmetkarıyız ilkesi ile çalışmalarımızı yürütüyoruz. Kahta ilçesine bağlı köylerimizde yaşayan vatandaşlarımızın, devletimizin hizmetlerinden daha etkin yararlanması için çalışıyoruz. Köy yollarındaki hasarlı bölgelerin bakım ve onarım çalışmalarıyla yollarımız, güzel bir görünüme ve rahat bir ulaşım imkanına sahip olacak” dedi.

Yapılan çalışmaları değerlendiren İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan, köy yollarındaki bakım ve onarım çalışmalarının büyük bir çaba sarf edilerek yapıldığını söyledi. Başkan Erdoğan, “Şuanda 11 köyümüzün muhtarları ile beraberiz. Kahta ilçesine bağlı 11 köyümüzün yol bakım, onarım ve asfaltlama çalışmalarına başladık. İl Özel İdaresine bağlı ekiplerimiz bozuk ve hasarlı bölgeleri tespit edip gerekli asfaltlama çalışmalarını yapıyorlar. Muhtarlarımızın arzu ve talepleri doğrultusunda kış ayında zarar gören köy yollarımızın bakım, onarım ve asfaltlama çalışmalarına devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Kahta Kaymakamı Abdil Koç ise, “2021 yılının çalışmaları büyük bir hızla devam ediyor. Bir yandan Köydes hizmetleri bir yandan da özel idaremizin asfalt çalışmaları sürüyor. Bir yandan da lazım olan mevcut yolların korunması anlamında asfalt bakım ve onarım çalışmalarımız devam ediyor. Yapılan çalışmaların 11 köy muhtarımıza hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Kahta Kaymakamı Abdil Koç ile birlikte yapılan yol bakım ve onarım çalışmalarını inceleyen İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan'a meclis üyeleri Mustafa Kavak, İrfan Torunoğlu ve AK Parti Kahta İlçe Başkanı Bedir Yeni eşlik etti.