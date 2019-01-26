Kahta Kubilay Ortaokulu Adıyaman'ı temsil edecek

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanlığının 2018-2019 faaliyet programı kapsamında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen Kulüpler Arası U-16 Kız İl Birinciliği müsabakaları, Kahta Spor Salonu'nda oynanan müsabakalarla sona erdi.

U - 16 Kız kategorisinde Kubilay Ortaokulu Spor Kulübü ile Kahta Gençlik Spor Kulübü'nün karşı karşıya geldiği grup maçında gülen taraf, Kahta Gençlik Spor Kulübünü 37-17 mağlup eden Kubilay Ortaokulu Spor Kulübü oldu. Grup maçını kaybeden Kahta Gençlik Spor Kulübü ikinci, TPAO Atatürk Spor Kulübü ise İl üçüncülüğünü elde etti.

Centilmenlik ruhu içerisinde ve taraftarların yoğun ilgi gösterdiği müsabakaların başarıyla tamamlandığını belirten Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Çiçek, 4-9 Mart 2019 tarihleri arasında Tunceli İlinde yapılacak olan grup müsabakalarında İlimizi Kahta Kubilay Ortaokulu Spor Kulübü temsil edeceğini belirterek, takımlara ve sporculara başarılar diledi.

Maçın ardından düzenlenen ödül töreninde ilk 3 takıma kupalarını İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tunçmen, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Çiçek, Şube Müdürü İsmail Öner, Kubilay Ortaokulu Müdürü Ahmet Karababa ve TPAO Atatürk Ortaokulu Müdürü Ebubekir Akbaş tarafından verildi.