İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Kahta Küçük Sanayi Sitesinde 1 iş yeri kül oldu

Adıyaman’ın Kahta Küçük Sanayi Sitesinde sabah saatlerinde meydana gelen yangında 1 iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Adıyaman'ın Kahta Küçük Sanayi Sitesinde sabah saatlerinde meydana gelen yangında 1 iş yeri kullanılamaz hale geldi.


Edinilen bilgiye göre Kahta Küçük Sanayi Sitesinde 1 iş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İş yerinde çıkan dumanları gören çevredeki esnaflar hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak yangının başka iş yerlerine sıçramasına engel oldu.


Çıkan yangında ilk belirlemelere göre 1 adet traktör ve iş yerinde bulunan malzemeler kullanılamaz hale geldiği öğrenildi.


Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.