Kahta Küçük Sanayi Sitesinin kanalizasyon ve çevre düzenleme projesi başlıyor

AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Kahta ilçesinde Küçük Sanayi Sitesinin çehresini değiştirecek olan ‘Küçük Sanayi Sitesi Kanalizasyon ve Çevre Düzenlemesi Projesi' ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Küçük Sanayi Sitesi Kanalizasyon ve çevre düzenlemesine çok yakında başlanılacağını belirten Milletvekili Ahmet Aydın, küçük sanayi sitesinden çıkan atıklardan vatandaşların etkilenmemesi ve sitede çalışan vatandaşların daha temiz ve yaşanılabilir bir ortamın oluşturmasıyla yapılacak kanalizasyon işinin yaklaşık bir yıl sürmesi hedeflendiğini söyledi.

Aydın, “Kahta ilçesinde küçük sanayi sitesinin çehresini değiştirecek olan ‘Küçük Sanayi Sitesi Kanalizasyon ve Çevre Düzenlemesi Projesi' çok yakında başlayacak. Entegre kırsal kalkınma projeleri kapsamında GAP İdaresinin de destekleyeceği projeye ayrılan tahmini bütçe miktarı 321 bin TL. Tarımsal kalkınma, çevre ve alt yapı olarak entegre edilecek proje dahilinde Kahta Küçük Sanayi Sitesinin kanalizasyon işi de yapılacak.

Çevre bölgelerde bin 78 kişinin yaşadığı alanda yaşayan nüfusun sağlığının korunması, küçük sanayi sitesinden çıkan atıklardan vatandaşların etkilenmemesi ve sitede çalışan vatandaşların daha temiz ve yaşanılabilir bir ortamın oluşturmasıyla yapılacak kanalizasyon işinin yaklaşık bir yıl sürmesi hedeflenmektedir.

Ayrıca bu proje kapsamında tarımsal ürünlerin endüstriyel ürün haline gelmesi, alt yapı çalışmaların yapılacağı alanda çevre temizliğinin sağlanması ve korunması, toplamda 77 bin 680 dekarlık tarımsal alanlarının zarar görmesinin engellenmesi, çevrede bulunan meyve ağaçlarının zarar görmemesi de bu proje kapsamında sağlanacaktır.

Bu önemli projenin ilçemize ve tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.