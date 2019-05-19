Kahta KYK yurdu inşaatında sona doğru yaklaşılıyor

Adıyaman'ın Kahta ilçesinden 2018 yılında ihalesi yapılıp yapım çalışmalarına başlanan Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurdu inşaatında sona doğru yaklaşılıyor.

Türkiye'nin en modern yurtlarından biri olacağı beklenilen Kahta Kredi Yurtlar Kurumu Yurdu tam 18 milyon liraya ihale edilerek 2019-2020 Eğitim ve Öğretim dönemine yetiştirilmesi hedefleniyor. Yurdun, modern donatılar, otel konforunda barınma olanakları, sosyal aktivite alanları ve devasa yemek salonları ile öğrencilere ev sıcaklığında hizmet sunacağı belirtildi.

Kahta Meslek Yüksekokulu'nun hemen yanında inşaatı devam eden KYK yurdu tamamlandığında 500 öğrenciye barınma imkanı sağlayacağı öğrenildi.