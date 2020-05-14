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Kahta OSB'de çalışmalar aralıksız devam ediyor

Adıyaman’ın Kahta Organize Sanayi Bölgesinde doğal gaz kazı çalışmaları nedeniyle bozulan yolların bakım-onarım çalışması aralıksız devam ediyor.

Adıyaman'ın Kahta Organize Sanayi Bölgesinde doğal gaz kazı çalışmaları nedeniyle bozulan yolların bakım-onarım çalışması aralıksız devam ediyor.


Fabrikaların doğal gaz ihtiyacını karşılamak için Kahta OSB'de başlatılan çalışmalar kapsamında alt yapıda yaşanan sorunlar yapılan çalışmalarla düzeliyor. Öte yandan yaklaşık elli rögar kapaklarında meydana gelen çökme ve deforme onarılarak trafik akışındaki tehlike de ortadan kaldırıldı. Yol bakım-onarım çalışmalarını yerinde inceleyen Kahta Kaymakamı Saadettin Doğan, “En kısa zamanda çalışmaları tamamlayarak bölgenin tüm sorunlarına neşter vuracağız. İlçemize şimdiden hayırlı olmasını temenni ediyorum" diye konuştu

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