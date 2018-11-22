Kahta OSB'de doğalgaz kazısı başladı

Adıyaman'ın Kahta Organize Sanayi Bölgesi çok yakında doğalgaza kavuşuyor.

Bu yıl yatırım programına alınan Kahta OSB doğalgaz çalışmaları kazı ve boru hatlarının yerleştirilmesi ile başladı. Doğalgaz dağıtım firması tarafından yürütülen çalışmalar Kahta girişinden Kahta OSB girişine çekilecek ana boru hattı ile daha sonra bölge içerisinde dağıtım hatları ile gerçekleştirileceği öğrenildi.

Projede toplamda 2 bin 375 metre çelik hat, 5 bin 525 polietilen hat montajı yapılacak ve bir bölge istasyonu kurulacak.

Sanayicilerimizin ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda gerçekleştirilecek olan projenin yatırım maliyeti 2,5 milyon lira olarak açıklanırken 2019 yılının ilk çeyreğinde alt yapı çalışmalarının tamamlanması, ikinci çeyrekte de gaz akışının sağlanması hedefleniyor.

Kahta Kaymakamı ve OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Gazi Kaya, "Kahta Organize Sanayi Bölgesinde sanayicilerimizin en önemli taleplerinden biri olan doğalgaz için etüt çalışmalarını tamamlayarak çok yakında faaliyete geçireceğiz. İlçemize şimdiden hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Bu projenin gerçekleşmesinde AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın'ın büyük emeklerinin olduğuna vurgu yapan Kaymakam Kaya, “Hızlı bir büyüme trendi yakalayarak ilçemizin en önemli kurumlarından biri olan Kahta Organize Sanayi Bölgesi olarak sanayicilerin tüm ihtiyaçlarını yerine getirmek ve yatırım taleplerini arttırmaya devam ediyoruz. Akmercan tarafından icra edilen doğalgaz projesi ile sanayicilerimizin hem işletme hem de ısıtma ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Son yıllarda birçok projeyi faaliyete geçirdiğimiz bölgemizde sanayi üretimi ve istihdamın giderek arttığına hepimiz şahidiz. Bu nedenle bu önemli projenin ilçemiz ve bölgemiz için hayata geçirilmesinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere değerli bakanlar kurulu üyelerimize, her projede olduğu gibi bu projenin de uygulanmasında başından beri takipçisi ve destekçisi olan Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın'a ve diğer milletvekillerimize, çok değerli kurum amiri arkadaşlarımıza yönetim kurulumuz, sanayicilerimiz ve vatandaşlarımız adına teşekkürlerimizi, şükranlarımızı sunuyorum" diye konuştu.