Kahta OSB'de mobil aşı uygulaması başladı

Adıyaman'ın Kahta ilçesi Organize Sanayi Bölgesi'nde mobil ekiplerle yerinde Covid-19 aşısı uygulamasına başlandı.

Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda Sağlık Bakanlığı'nca belirlenen ‘Kovid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi' kapsamında Kahta Organize Sanayi Bölgesinde mobil ekiplerle yerinde Covid-19 aşı uygulamasına başlandı. Bu kapsamda, Kahta OSB'de çalışanlar mobil ekipler aracılığıyla yerinde aşılanıyor. Kahta OSB'de faaliyet gösteren fabrikalarda çalışanlara yapılacak mobil aşı uygulaması ile hastanelerde yaşanan yoğunluğa da engel olunacak.

Mobil aşı uygulamasının önemine dikkat çeken Kahta Kaymakamı ve OSB Yönetim Kurulu Başkanı Abdil Koç, "Vatandaşlarımız için umut, sağlık çalışanlarımız için tatlı bir yorgunluk olan mobil aşı uygulaması ile OSB'mizde hem üretimi aksatamamayı, hem de hastane yoğunluğunu azaltmayı hedefliyoruz. İnşallah Covid-19 aşısının etkisiyle toplumumuz salgından kurtulacak ve eski günlerimize tekrar kavuşacağız. Bu münasebetle aşı uygulamasına yoğun rağbet gösteren OSB çalışanlarımıza, değerli sanayicilerimize ve mobil sağlık ekiplerimize çok teşekkür ediyorum" dedi.

Öte yandan Kahta OSB'de mobil aşı uygulamasının önümüzdeki günlerde tüm çalışanlar aşılamaları tamamlanıncaya kadar devam edeceği öğrenildi.