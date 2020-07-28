Kahta OSB'ye doğal gaz verilmeye başlandı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yaklaşık 40 firma tarafından üretim yapılan ve yaklaşık 3 bin kişiye istihdam sağlayan Kahta Organize Sanayi Bölgesi'ne (Kahta OSB) düzenlenen törenle ilk doğal gaz verildi.

Kahta OSB'deki bir tekstil firmasında düzenlenen doğal gaz meşale yakma töreniyle Kahta OSB'de ilk doğal gaz arzına başlandı. Doğal gaz arzının başlamasıyla birlikte enerji maliyetlerinde büyük oranda tasarruf sağlanacağını kaydeden Kahta Kaymakamı Saadettin Doğan, yatırımcılara ekonomik olarak büyük katkı sağlayacağını söyledi. Kahta OSB'de 55 sanayi parselin bulunduğunu belirten Kaymakam Saadettin Doğan, “Kahta OSB her geçen gün istihdam ve yatırım kapasitesi büyüyen önemli bir üretim merkezi haline geldi. Bugün itibariyle elli beş sanayi parselinin tahsisleri gerçekleştirildi. Bunların otuz sekizinde hali hazırda üretim gerçekleştiriliyor ve toplamda 2 bin 475 kişinin istihdamı sağlanıyor. Her geçen gün bu potansiyelin artacağını değerlendiriyoruz. Yönetim Kurulu olarak yatırımcılarımızın en önemli taleplerinden bir tanesi olan doğal gazı da bugün itibariyle Organize Sanayi Bölgemizi kavuşturmuş bulunmaktayız. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Bu sayede Organize Sanayi Bölgemizde yatırım yapan iş adamlarımızın, yatırımcılarımızın enerji maliyetlerinde önemli tasarruflar sağlanacağına inanıyoruz. Yapılan bu yatırımın Organize Sanayi Bölgemize, Kahta'mıza ve memleketimize hayırlar getirmesini temenni ediyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu. Konuşmaların ardından sembolik olarak yakılan meşaleler ile Kahta OSB'ye doğal gaz hizmeti verilmeye başladı.

Avcı Tekstil Firmasından düzenlenen törene Kahta Kaymakamı ve OSB Yönetim Kurulu Başkanı Saadettin Doğan, Kahta Belediye Başkanı ve OSB Başkan Vekili İbrahim Yusuf Turanlı, Yönetim Kurulu Üyeleri Zeynel Çelik, Mustafa Kandemir ve doğal gaz firması yetkililerinin katıldı.