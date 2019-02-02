Kahta Ziraat Odası başkanlığına mevcut başkan seçildi

8.si düzenlenen kongrede mevcut başkan Fatin Rüştü Zorlu Turanlı, tüm delegelerin desteğini alarak yeniden Kahta Ziraat Odası başkanlığına seçildi.

Kahta Ziraat Odası Başkanlık seçimi Divan Başkanlığına M. Salih Şahan, Üye M. Sena Yıldırım ve Faruk Alan gözetiminde tek liste olarak seçime giden mevcut başkan Fatin Rüştü Zorlu Turanlı, tüm delegelerin desteğini alarak yeniden Kahta Ziraat Odası Başkanlığına seçildi. Kongreye Adıyaman Ziraat Odası Başkanı M. Sali Şahan ve yönetimi, Adıyaman Çokubirlik Başkanı Şahin Sümer, Besni Ziraat Odası Başkanı İsmail Sümer, Gölbaşı Ziraat Odası Başkanı Doğan Güven, Kahta Badem Birliği Başkanı M. Sena Yıldırım ve yönetimi, Şoförler Cemiyeti Başkanı Mustafa Turanlı ve değerli çiftçiler katıldı.

Kahta Ziraat Odası 8. Olağan Kongresinin açılış konuşmasını yapan Fatin Rüştü Zorlu Turanlı, “Kahta Ziraat Odası, Oda Başkanlığı Seçimine Katılımınızdan dolayı hepinize içtenlikle teşekkürlerimi sunuyorum. Bundan 4 yıl önceki açılış konuşmamda Kahta'da tarımla uğraşan kesimlerin sorunları ile ilgili bazı beyanatlarım olmuştu. Bu gün bahsettiğim sorunların birçoğunun halen geçerliliğini koruduğunu üzülerek görüyorum. Özellikle cazibeyle sulama, elektrik fiyatlarının ve desteklerinin istenilen düzeyde olmayışı bu sorunların başında gelmektedir” dedi.

Başkanlık dönemindeki dört yıllık hizmetleri açıklayan Turanlı, “ Bu dört yıllık süreç içerinde Kahta Ziraat Odası olarak ilçemiz için çok önemli olan badem işleme tesisinin kurulumunda, başta vekillerimiz olmak üzere, Tarım ve Orman il- İlçe Müdürlüklerimiz, Tarım Kredi Kooperatifi Genel Müdürlüğü, GAP Başkanlığı, Kahta Sert Kabuklu Meyve Yetiştiriciler Birliği ve konunun muhatapları ile yaptığımız görüşmeler sayesinde ilçemizde Badem İşleme Tesislerinin kurulmasını katkı sağladık. GAP- TEYAP ile yapmış olduğumuz protokolle 4 köyde 10'ar dekarlık alanlarda farklı sebze türlerinin demanstrasyon çalışmalarını ve teknik desteklerini yaptık. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

Tütün alımı ile ilgili üreticilerin mağdur olmadığı fiyat belirlediklerini vurgulayan Turanlı, “Tütün alımı ile ilgilenen 4 firmanın temsilcileri ile üreticilerimizi bir araya getirerek, üreticimizin mağdur olmayacağı bir fiyatla, ürünlerinin satışı konusunda mutabık kalınmasını sağladık. Organik tütün tarımı konusunda gerekli girişimlerde bulunduk” şeklinde konuştu.

Çitçilere teknik destek sağladıklarını ve 705 çiftçiye eğitim verdiklerini belirten Turanlı, “ Kahta Ziraat Odasına GAP Bölge Kalkınma İdaresi tarafından yaptırılan Gap Çok Amaçlı Eğitim Salonunda 2017-2019 yılları arasında farklı konularda 18 eğitim düzenlenmiştir. Düzenlenen bu eğitimlerle 705 çiftçiye bilgilendirme yapılmıştır” Odamıza bağlı olarak çalışan Tarımsal Danışmanlarımız ve Teknik Personelimiz yılda ortalama 60 köy gezisi yaparak, 2000 çiftçimize teknik destek sağlamış ve sorunlarını çözümleri konusunda gerekli yönlendirmeleri yaptık. Ayrıca, Adıyaman'da düzenlenen Tarım Fuarında stand kurarak çiftçilerimizin sorunlarını yüz yüze görüşerek, çözüm önerilerini paylaşma fırsatı bulduk” diye konuştu.

Tekrar başkan seçilen Fatin Rüştü Zorlu Turanlı, son olarak yeni başkanlık döneminde yapacaklarını açıklayarak sözlerini tamamladı.