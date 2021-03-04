Kahta Ziraat Odası gazi ve şehit ailelerinden aidat almıyor

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Merkez Yönetim Kurulu'nun almış olduğu kararı uyguladıklarını dile getiren Başkan Fatin Rüştü Zorlu Turanlı, “Ülkesi için canını feda eden ve şehit olan gazi olan insanların, hem canından olurken, hem de parasını almak bize yakışmaz" dedi.

Kahta'da odalarına kayıtlı tarımla uğraşan şehit ve gazi yakınlarının çiftçilerimizin bulunduğunu kaydeden Turanlı, "Biz kurum olarak Kahta Ziraat Odası ve Türkiye Ziraat Odaları Genel Başkanlığı olarak Genel Merkez Yönetim Kurulu kararıyla şehit ve gazi yakınlarından aidat almamaktayız. Yani ülkesi için canını feda eden ve şehit olan gazi olan insanların, hem canından olurken, hem de parasını almak bize yakışmaz. Biz ülkemize hizmet eden bu insanların karşılığında aidat almadan işlemlerini yapıyoruz. Bizim kurumumuzda herhangi bir aidat yok” ifadelerini kullandı.

Kıbrıs gazisi Ali Yavaş, "Başkanımıza teşekkür ediyorum. Bunun Kahta'da diğer oda başkanlarına da örnek olmasını temenni ediyorum. Şehit ve gazi yakınlarından oda aidatı alınmıyor" dedi.

Kahta'da tarımla uğraşan Ziraat Odası Başkanlığı'na kayıtlı şehit ve gazi yakını çiftçiler odaya gelerek kısa sürede işlemlerini yaptırıyor.