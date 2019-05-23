Kahta ziraat odasından çiftçiye ziyaret

Kahta Ziraat Odası Başkanı Fatin Rüştü Zorlu Turanlı, GAP BKİ Başkanlığı personelleri Zir. Müh. Ali Topal, Faruk Alan ve Kahta Ziraat Odası bünyesinde faaliyet yürüten Tarım danışmanları çiftçi ziyaretlerine katıldı.

Kahta Ziraat Odası yakın takibe aldığı ekili tarım arazilerde ürün gelişimi, yaşanılan sorunlar ve bu sorunların giderilmesi gibi birçok konuda çiftçiye hem destek olup hem de gerekli bilgiler veriliyor.

Kahta Ziraat Odası ziyaret çerçevesinde yapılan incelemeler ilgili bir metin yayımladı.

Paylaşılan metinde, “Yapılan ürün kontrollerinde nohutlar antraknoz dan etkilenmiş, nohut ekiminden sonra mutlaka, antraknoza karşı nohutlar yaklaşık 20 cm boyunda olunca, mantari hastalıklara karşı bir kontrol ilaçlanması yapılması tavsiye olunur.

Bölgede aşırı yağışlardan dolayı, hali hazırda, antraknoz hastalığından etkilenmiş nohutta çiçeklenme zayıf bir durum göstermiş.

Bu soruna karşı, kontrol ilaçlaması yaparken, çiçeklenmeyi teşvik edecek, fosfor, döllenmeyi teşvik edecek çinko ve iz element karışımı uygulanması tavsiye edilir.

Pamuk da; homojen bir çıkış gözlemlenmekte olup, seyreltme ve ilk çapadan sonra, fosfor ve iz element içerikli bir besleyici uygulama yapılması gerekmektedir.

Bunun la birlikte, havaların ısınması ile mutlaka pamuk yaprak biti ve diğer zararlı böceklere karşı gözlem yapıp, ekonomik zarar düzeyine geldiğinde, bakanlık tavsiyeli ilaçlar kullanılmalıdır.

Hububat için, üreticimiz artık mantari hastalıklara karşı gerekli uygulamaları, zamanında fark edip, ilaçlama kabiliyetine erişmişlerdir.

Zira tarım danışmanı arkadaşlarımız, bölgede yetiştirilen birçok üründe, teknik destek verme kapasitesinde olup, üreticilerimize her konuda gerekli, desteği verdiklerini her platformda takip etmekteyiz.

Ziraat odası olarak her zaman çiftçilerimizin yanındayız. Çiftçilerimize bereketli bir yıl diliyoruz.” İfadelerine yer verildi