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Kahta'da 15 Temmuz fotoğraf sergisi açıldı

Adıyaman’ın Kahta Gençlik Merkezi tarafından, "15 Temmuz fotoğraf sergisi" açıldı.

Adıyaman'ın Kahta Gençlik Merkezi tarafından, "15 Temmuz fotoğraf sergisi" açıldı.


Sergide, FETÖ darbe girişimi gecesi ve sonrası çekilen 20 fotoğraf karesi sergilendi.


Kaymakamlık binası karşısında bulunan 100. Yıl Parkında düzenlenen fotoğraf sergisine Kaymakam Saadettin Doğan, Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Protokol halk ile beraber sergideki fotoğrafları inceledi. Sergide 15 Temmuz gecesi yaşananlar ve darbe girişimine karşı gösterilen kahramanlıkların yer aldığı 20 fotoğraf sergilendi.


Burada açıklamalarda bulunan Kahta Gençlik Merkezi Müdürü Nebi Bulut, serginin tek amacının yaşanan kara günü unutmamak, unutturmamak için yapıldığını, bu serginin, burada paylaşılan fotoğrafların bu millete kimsenin diz çöktürmenin imkansız olduğunun ispatı olduğunu söyledi.


Fotoğraf sergisi gün boyunca ziyaretçilere açık olacak

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