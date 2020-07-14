Kahta'da 15 Temmuz günü ücretsiz ulaşım

Adıyaman'ın Kahta ilçe Belediyesi'nden yapılan açıklamada, 15 Temmuz günü toplu ulaşımın ücretsiz olacağı bildirildi.

Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla, toplu taşımanın gün boyu ücretsiz hizmet vereceğini söyledi. Başkan Turanlı, “Halkımızın 15 Temmuz günü toplu ulaşımdan ücretsiz olarak faydalanması için karar aldık. 15 temmuz'da toplu taşıma ücretsizdir. Bu vesile ile bir kez daha 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününde, Ülkemizin demokrasisi, bağımsızlığı, birliği ve bütünlüğü uğruna hayatlarını kaybeden tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi saygıyla ve minnetle anıyorum" diye konuştu