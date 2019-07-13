Kahta'da 15 Temmuz'da toplu ulaşım ücretsiz

Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, 15 Temmuz'da toplu taşıma araçlarının ücretsiz hizmet vereceğini söyledi.

15 Temmuz'un üçüncü yıl dönümünü günün anlam ve önemine uygun etkinliklerle kutlayacaklarını belirten Başkan Turanlı, “Halkımızın 15 Temmuz günü toplu ulaşımdan ücretsiz olarak faydalanması için karar aldık. 15 temmuz'da toplu taşıma ücretsizdir. Bu vesile ile bir kez daha 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde, Ülkemizin demokrasisi, bağımsızlığı, birliği ve bütünlüğü uğruna hayatlarını kaybeden tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi saygıyla ve minnetle anıyorum” diye konuştu.