Kahta'da 17 öğrenci evde eğitim alıyor

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde sağlık sorunları nedeniyle okula gidemeyen 17 öğrenci, evde eğitim alıyor.

Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce ‘Evde Eğitim Hizmetleri' uygulamasında, okula gidemeyen öğrencilerinde derslerinde geri kalmaması için öğretmenler evlerine giderek eğitim veriyor.

Öğrenciler bu uygulama ile diğer öğrencilerden geri kalmıyor.

İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü İsmail Öner ve Abdurrahman Yılmaz, evde eğitim hizmeti gören öğrencileri ziyaret etti.

Gerçekleşen ziyarette öğrenciler ile sohbet eden ilçe Milli Eğitim Şube Müdürü İsmail Öner, evde ders veren öğretmenlerden çalışmalar hakkında bilgi alarak ailelerin talep ve isteklerini dinledi.

Sağlık sorunları nedeniyle özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin evde veya hastanede tedavi gördüğü süre içerisinde evde eğitim hizmetinden faydalanabileceklerini belirten ilçe Milli Eğitim Şube Müdürü İsmail Öner, “Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise çağındaki bireylerin sağlık problemleri nedeniyle örgün eğitimden faydalanamayan öğrencilerimiz Evde Eğitim Hizmetinden faydalanabiliyor. Eğitim öğretimin her kademesinde okuldan yararlanamayacak durumda olan öğrencilerimize bu hizmeti götürme azmi ve kararlılığındayız. Bu hizmetten yararlanmak isteyen öğrencilerimizin velileri sağlık kurulu raporu ile Rehberlik ve Araştırma Merkezine (RAM) başvuru yapabilir” şeklide konuştu.