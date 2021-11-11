Kahta'da 2 bin 23 fidan dikildi

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında 'Geleceğe Nefes Dünyaya Nefes' programı düzenlendi.

Tarım ve Orman Bakanlığın tarafından 81 ilde 11.11.2021 günü, saat 11.11'de aynı anda gerçekleştirilen 252 milyon fidan dikimi projesi kapsamında, Kahta'da 2 bin 23 fidan toprakla buluştu.

Kahta Belediye Başkan Yardımcısı Rojda Selçuk, gelecek nesillere daha güzel yaşam alanlarını bırakmak için yürütülen bu projede emeği geçenlere teşekkür etti.

Kahta Kaymakamı Selami Korkutasa ise, “Bugün canımız, nefesimiz olan ormanlarımızın potansiyel gelişimini artırmak için 11.11.2021 günü, saat 11'de bütün kurum amirlerimiz ve öğrencilerimizle beraber burada fidan dikme etkinliğini gerçekleştirdik. Ülkemizin orman bakımından gelişimi çok önemli. Özellikle su ve orman kaynaklarını artırmak için bu tarz faaliyetlerin her zaman olması gerekiyor. Bu bilinçlendirme ile olması gerekiyor. Çocuklarımız yarın büyüyünce onlar da bu hassasiyetlere sahip olsunlar diye öğrencilerimizle beraber farkındalık oluşturmak adına bir araya geldik. 2 bin 23 fidan ekimini gerçekleştirdik. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Ağaç dikim törenine Kahta Kaymakamı Selami Korkutata, Kahta Belediye Başkan Yardımcısı Rojda Selçuk, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri, Kahta Orman İşletme Şefliği personeli ile öğrenciler katıldı.