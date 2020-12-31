Kahta'da 2 kişiyi silahla yaralayan zanlı yakalandı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde 2 inşaat işçisini silahla yaraladıktan sonra kaçan şahıs yakalandı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Kahta ilçesine bağlı Girne mahallesinde meydana geldi. Bir inşaatta, inşaat sahibi ve işçiler arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Çıkan tartışmada inşaat sahibi M.B., Bilal A. ve Halil K. isimli inşaat işçilerini silahla yaraladı. Olay yerinden kaçan M.B. Kahta İlçe Emniyet Asayiş Büro Ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonrasında yakalandı. Yakalanan M.B'nin üzerinden yaralama olayında kullandığı suç aleti tabanca çıktı.

Mahkemeye sevk edilen M.B. tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.