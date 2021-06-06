Kahta´da 2 köyde muhtarlık seçimi

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde muhtarların hayatını kaybettiği 2 köyde vatandaşlar yeniden sandık başına gitti.

Mart 2019 Yerel Seçimlerinde muhtarlığa seçilen Kahta ilçesine bağlı Belören Köyü Muhtarı Şükrü Özmen ve Boğazkaya Köyü Muhtarı Mustafa Yücel vefat etti. Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Türkiye genelinde benzer olaylar nedeniyle boş kalan 764 köy ve mahallede yeniden seçim kararı aldığını duyurdu. YSK'nın bu kararı içerisinde yer alan Belören Köyü Muhtarlığına, hayatını kaybeden muhtarın oğlu Mehmet Selim Özmen tek aday olarak girdi. Belören Köyünde 90 seçmen sandık başına gidiyor.

Boğazkaya Köyü muhtarlığı için ise Vakkas Çitil ve Mehmet Emin Güngör yarışıyor. Bu köyde ise 341 seçmen oy kullanacak. Oy kullanma işlemlerinin saat 17.00'ye kadar süreceği öğrenildi.