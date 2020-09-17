İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kahta'da 21 yıl sonra Ülkü Ocakları açıldı

Adıyaman’ın Kahta ilçesine 21 yıl sonra Ülkü Ocakları Başkanlığı açıldı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesine 21 yıl sonra Ülkü Ocakları Başkanlığı açıldı.


1999 yılından beri ilçede aktif olmayan Ülkü Ocakları, Genel Başkan Ahmet Yiğit Yıldırım'ın talimatıyla yeniden açıldı. Adıyaman Ülkü Ocakları İl Başkanı Taha Şahin tarafından Kahta Ülkü Ocağı Başkanlığına atanan Ömer Toprak'a Kuran-ı Kerim ve Türk Bayrağı hediye etti. Ülkü Ocağının açılışında konuşan Taha Şahin yaptığı açıklamada, “Ülkü Ocakları Genel Başkanımız Ahmet Yiğit Yıldırım'ın takdirleriyle Adıyaman Ülkü Ocakları olarak, Kahta ilçemizde Ocak açılışını gerçekleştirdik. Uzun yıllar sonra Kahta ilçemizde yeniden sancağımız dalgalanıyor, emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.


Kahta Ülkü Ocakları Başkanı olarak atanan Ömer Toprak açıklamasında, "Ülkücü hareketin karar alma mekanizmasında olmaktan şeref duyarım. Ocak yöneticilerimiz ile davamızı genç nesillere anlatmak bizlerin borcudur" diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.