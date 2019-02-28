Kahta'da 28 Şubat Darbesine kınama

Adıyaman'ın Kahta İmam Hatip Lisesi Mezunları ve Mensupları Derneği'nin (Kimder), düzenlediği basın açıklaması ile 28 Şubat postmodern darbesi kınadı.

Kahta'daki sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların da destek verdiği basın açıklaması Kahta 100. Yıl parkında gerçekleşti. Basın açıklamasını okuyan Kimder Başkanı Osman Dündar, 28 Şubat postmodern darbesinin 22 yılda karanlığa gömüldüğünü söyledi. Süreç içerisinde haksız ve hukuksuz uygulamalara karşı mücadele eden milyonların sesi olma gayretinden olduklarını vurgulayan Başkan Osman Dündar, yaşananların canlı şahidi ve hafızası olma misyonunu üstlendiklerini ifade etti.

Kimder Başkanı Dündar, “Türkiye'mizde sayısı milyonları bulan İmam Hatip camiasını yıllarca mağdur ederek sistemin dışına atmayı amaçlayan 28 Şubat 1997 Milli Güvenlik Kurulu kararlarının üzerinden 22 yıl geçti. ÖNDER olarak bizler, bu süre zarfında haksız ve hukuksuz uygulamalara karşı mücadele eden milyonların sesi olma gayretinden hiç vazgeçmedik, yaşananların canlı şahidi ve hafızası olma misyonunu üstlendik. On binlerce insanın hayatını doğrudan etkileyen hukuksuzlukların karşısında medya, hukuk ve siyaset cephelerinden yeterli destek gelmeyince, ÖNDER şemsiyesi altındaki 600'den fazla İmam-Hatip derneği taşın altına elini, gövdesini koydu, her fırsatta yaşananları kamuoyuna duyurdu. Bin yıl süreceği iddia edilen 28 Şubat zihniyetinin henüz 15 yıl geçmeden karanlığa gömüldüğüne tanık olmuş nesiller olarak, yılmadan yaptığımız çalışmalarla milletimizin derinliğindeki asil ruhu yine milletimize anlatarak, üzerimizdeki vazifeyi ifa ettiğimizi düşünüyoruz. Vazifemizin hala devam ettiği bilincinde olarak, taze dimağların bu mücadeleyi bir bayrak yarışı gibi bizlerden daha faydalı yerlere, zirveye taşıyacaklarına kaniyiz. 15 Temmuz'da tüm mazlum coğrafyaların elleri kalbinde, ağızlarında dualarla seyrettiği memleketi ve maneviyatı müdafaa direnişini oluşturan temel motivasyonun aynı ruh kökü ile beslenen bir düşüncenin eseri olduğunu biliyoruz. Bu ruh, 28 Şubat'ta tecrübe edilen kötülükleri püskürtme adına meydana gelmiş bir bilinç haliydi. 28 Şubat Türkiye'ye yönelik bir kasıttı, 15 Temmuz Hain darbe girişimi de öyle" diye konuştu.