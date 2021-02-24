Kahta'da 3 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 2'si çocuk 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Olay, Kahta ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde bulunan bir evde meydana geldi. İddiaya göre, evde yaşayan Hazal Akcan (32) ile çocukları E. (4) ve Z. (6) sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Aile üyelerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Eve gelen 112 Acil Servis ekipleri, sobadan sızan gazdan zehirlenen Akcan ailesini ambulansla Kahta Devlet Hastanesine kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan 3 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan ilçede gece saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle yaşanabilecek soba zehirlenmelerine karşı vatandaşların dikkatli olması istendi.